前港超球員葉嘉宇 涉車內姦少女

葉嘉宇

【本報訊】曾效力港超球隊，現為丙組球會駿達的門將葉嘉宇，於兩年前把剛認識不久的17歲處女用車接載到大潭後，再在車上涉嫌強姦對方。少女回家後將事告知友人，並到醫院檢驗及報案。葉其後被捕，被控一項強姦罪，他不認罪，案件昨於高院開審。女事主透過視像系統作供指，當時在車上向被告表示「唔好」，被告稱「唔插入去，淨係喺出面」，但她感到被告陽具已進入其陰道，故決定「放棄」，沒有反抗動作，最終她被奪去初夜。

被告葉嘉宇（26歲）任職足球員，被控於2021年3月11日在大潭強姦當時17歲的女事主X。X昨透過視像作供，指案發前5天在小西灣海邊與女友們聊天散心，期間她們一同唱歌，正在釣魚的被告則讚她「唱歌好聽」而認識，其後雙方以社交媒體互相聯絡。案發當日被告約X食晚飯，並駕車接X到西灣河太安樓買食物，又稱要找「靚啲嘅地方」吃。X以為會到附近的小西灣海邊吃，被告卻駕車至大潭，X當時已感擔心，但不知身在何方，故沒有辦法。

X稱被告及後到車的後座坐近她，並強吻她及觸摸她身體，X嘗試推開並問「你係咪對個個都係咁？」被告則稱「你咁睇我㗎」，並繼續對她毛手毛腳及強吻她。被告及後脫褲並脫去Ｘ的褲，試圖強姦她，X有叫「唔好」，最終被告在無用安全套下成功與她性交。X稱當時沒有任何反抗動作，因只想快些完結。約10分鐘後被告要求X替他口交，Ｘ最初拒絕，及後因想快些完事遂照做。之後被告收到朋友約他釣魚的訊息，X便稱：「不如我哋去到呢度先」，被告遂載她回家。

事主內褲精液驗出被告DNA X於翌晨回家後，向友人發訊息稱「我好似畀人強姦咗」，X指她過往沒有性經驗，並於早上在朋友建議下往家計會服食事後丸。據控方開案詞指，X其後到醫院見精神科醫生時，向醫生求助並報案。檢驗下在X的內褲上發現精液，內有被告的DNA。被告於同月21日被捕，在警誡下保持緘默。案件編號：HCCC 128/2022