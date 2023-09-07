迎新玩意淫 嶺大將召開紀委會調查

日前在社交平台傳出的影片，相信是嶺南大學其中一幢宿舍舉辦的迎新營參與者，影片中，有一男一女大玩「Pocky game」（接吻遊戲），二人分別咬着朱古力餅乾條的兩端，雙方幾乎接吻。此外，片中有兩名男子狀似熱吻，其中一人更高舉左手，另有女子以手掩眼與男子在眾人面前接吻，惹來旁人歡呼喝采，更有一名男子以舌頭舔啜女子的手指，各種遊戲充斥意淫味道。