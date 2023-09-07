迎新玩意淫 嶺大將召開紀委會調查
【本報訊】大專院校迎新活動相繼爆出風化案及意淫活動，引起社會關注。前日傳出嶺南大學早前舉辦的迎新營內，包括一男一女大玩接吻遊戲、兩名男子熱吻及男子以舌頭舔啜女子手掌等遊戲，嶺大昨回應指，為就相關活動進行調查，並將召開學生紀律委員會處理有關個案。
日前在社交平台傳出的影片，相信是嶺南大學其中一幢宿舍舉辦的迎新營參與者，影片中，有一男一女大玩「Pocky game」（接吻遊戲），二人分別咬着朱古力餅乾條的兩端，雙方幾乎接吻。此外，片中有兩名男子狀似熱吻，其中一人更高舉左手，另有女子以手掩眼與男子在眾人面前接吻，惹來旁人歡呼喝采，更有一名男子以舌頭舔啜女子的手指，各種遊戲充斥意淫味道。
成立專組檢討活動安排
嶺南大學昨就事件回應，指已就宿舍迎新活動涉嫌不雅行為同學進行調查，並準備召開學生紀律委員會處理有關個案。校方亦着手成立專案小組，檢討來年迎新活動安排，以確保相關活動能夠體現並發揚該校「作育英才服務社會」的校訓。
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