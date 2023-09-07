教大爆5風化案 28歲學生落網

涉強姦非禮窺淫 暑假去6迎新營 大學迎新營風化醜聞不絕，執法部門共接獲5名本地女子報案，指遭一名香港教育大學28歲男生性侵。涉案男生前日涉嫌強姦、非禮及窺淫罪名，在大嶼山被捕。初步調查發現，疑犯在今個暑假7月至8月間，曾參與6次迎新營，涉及兩宗教大迎新營性侵案及3宗非禮案，並曾於今年7月因涉非禮女網友被捕。消息指，被捕人為教大4年級非全日制學位學生，是康文署兼職救生員。

被捕的28歲教大男生姓嚴，居於大嶼山，在教大兼讀學士課程，目前為4年級學生，是一名康文署兼職救生員。據了解，6個迎新營中，大部分屬教育大學活動，有一次迎新營並非大學及相關學會舉辦，其餘5次均與同一間大學有關，舉辦的地點分別位於元朗、大埔及大嶼山南部。他涉嫌在部分營地性侵、偷窺至少4名女子，而執法部門拘捕他時，在其寓所及私家車共檢獲5件迎新營T恤作為證物。

7月因涉非禮女網友被捕 消息指，首宗懷疑性侵案發生於今年1月，嚴在網上認識一名22歲女網友，駕車送該名女網友回家時，疑駛至郊外在車上非禮睡着的女事主，執法人員曾於7月以涉嫌非禮拘捕嚴。今年7月23日，在大棠渡假村會一個由紅十字會主辦聯校迎新營中，嚴涉嫌強姦一名18歲女新生。上月23日，在大學遊戲學會迎新營結束後，嚴駕車載人離營時，在車上涉嫌非禮一名女生。

至上月28日，在大嶼山梁紹榮度假村一個由攝影學會與機電學會合辦的迎新營中，嚴疑得知浴室壞鎖，有3年級女生正洗澡，竟衝入浴室及拉開浴簾，窺視女生裸體。嚴在該次迎新營中，另涉嫌撫摸一名女生的大腿。此外，在另一個迎新營結束後，嚴駕車載人離營時，在車上非禮其中一名女生。執法部門呼籲若有參加者懷疑被性侵，即與執法部門聯絡。

校方啟動緊急應變機制 教大指對事件感到痛心及不安，已啟動緊急應變機制，正全力配合警方調查，亦將成立專責小組全面檢視迎新營的流程、指引及運作機制。校方不會容忍任何違法行為，若查明屬實，將啟動懲處程序，絕不姑息。由於案件已進入刑事調查階段，校方不宜作評論。

疑犯被指性侵5名女受害者經過