涉收載18本《羊村》繪本包裹 文員被控輸入煽動刊物

被告被控於或約於2023年3月7日，在香港連同一個稱為蔡榮達別名 「Pan Choi」又名「John Choi」的人，輸入煽動刊物，即18本書（分別是6本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》、《羊村清道夫》、 《羊村投票日》、《羊村建築師》及《羊村日報》的書。每書各3本），具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。案件編號：WKCC 3796/2023