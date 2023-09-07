安達臣道塌天秤 屋署事發一年檢控

被告涉4公司及4人共9罪 明年提訊 【本報訊】屋宇署表示已完成調查去年9月7日在秀茂坪安達臣道一個建築地盤發生的塔式起重機（俗稱天秤）事故，並提出合共9項檢控，涉及4間公司和4名個別人士。觀塘裁判法院已發出傳票，聆訊定於2024年1月30日進行。按一般程序，提告詳情將於聆訊前一日在法院網頁公開。

涉事塔式起重機由一座以焊接及螺栓接合而成的鋼支撐底座所承托，並安裝在有關建築物的永久性鋼筋混凝土結構上。調查結果指，事發時該鋼支撐底座的組件焊接位置斷裂，導致整台塔式起重機倒塌。

事故釀3死6傷 根據調查結果及徵詢律政司意見後，屋宇署按照《建築物條例》第40（2B）（a）條，向與該等工程直接有關的註冊一般建築承建商、註冊一般建築承建商的獲授權簽署人、與該事件直接有關的分判商和與該事件直接有關的個別人士提出共9項檢控。事故導致3名員工不治及6名員工受傷。

根據《建築物條例》，與任何建築工程直接有關的人，如進行或已進行該等工程，或授權或准許或已授權或已准許進行該等工程，而工程進行方式導致任何人受傷或任何財產損毀，一經定罪，最高刑罰為罰款100萬元及監禁3年。

除檢控外，針對目前個案，發展局和屋宇署亦會分別就工務工程投標資格安排及承建商註冊和紀律處分事宜，根據制度繼續嚴肅跟進。發展局已分別暫停在認可名冊內兩間涉事承建商所有工務工程類別的投標資格至今年12月31日及明年10月16日。發展局會在收到相關調查報告後安排召開研訊，並會按承建商在事故中所承擔責任考慮採取進一步行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從認可名冊內除名。