近3.2萬宗行上樓捷徑 申特快公屋跌兩成

16人爭一伙瓦遮頭 9‧13起揀樓 房屋署表示今年收到31,980宗申請，其中只申請特快公屋編配計劃的有26,220宗，一人佔15,240宗，二人或以上則佔10,980宗；而只申請綠置居貨尾單位的，一人申請佔1,620宗，二人或以上則佔1,070宗。同時申請兩個計劃的則有5,760宗申請，一人及二人或以上申請，分別佔4,030宗及1,730宗。

青衣柴灣共179伙綠置居貨尾 由於今期可供揀選的特快公屋單位共有2,000個，按此推算下，即今年特快公屋大約16人爭一個單位；而綠置居則由於僅在青富苑和蝶翠苑，分別提供178伙和一伙貨尾單位，出現約47人爭一個單位情況。而去年「特快公屋編配計劃」共接獲40,810宗，即今年數字急跌近兩成，亦是連續兩年錄得跌幅。

房署指出，特快公屋編配計劃和「出售青富苑及蝶翠苑未售出綠置居單位」的公屋自選單位程序/選樓環節，將會分別於下周三和第4季進行。房署會按申請者的優先次序，分別向兩個計劃的申請者發出公屋自選單位通知書/選樓通知書。公屋自選單位/選樓程序首批為二人或以上家庭，然後為一人申請者。

至於出租公屋單位名單，值得注意的是歷年特快公屋編配計劃，都有部分單位涉及因自殺、意外身亡、自然身故、追討欠債等情況而成為「凶宅」或不受歡迎單位。如申請人願意入住「有效空置期」達12個月或以上的租戶，可享有租金寬減，寬減視乎單位有效空置期而定。

若申請者接受自選單位編配，在租約生效日期起計3年內，申請者和家庭成員都不可要求調遷，期間亦不能申請購買綠置居單位。

房屋署表示今年收到31,980宗申請，其中只申請特快公屋編配計劃的有26,220宗，一人佔15,240宗，二人或以上則佔10,980宗；而只申請綠置居貨尾單位的，一人申請佔1,620宗，二人或以上則佔1,070宗。同時申請兩個計劃的則有5,760宗申請，一人及二人或以上申請，分別佔4,030宗及1,730宗。

青衣柴灣共179伙綠置居貨尾 由於今期可供揀選的特快公屋單位共有2,000個，按此推算下，即今年特快公屋大約16人爭一個單位；而綠置居則由於僅在青富苑和蝶翠苑，分別提供178伙和一伙貨尾單位，出現約47人爭一個單位情況。而去年「特快公屋編配計劃」共接獲40,810宗，即今年數字急跌近兩成，亦是連續兩年錄得跌幅。

房署指出，特快公屋編配計劃和「出售青富苑及蝶翠苑未售出綠置居單位」的公屋自選單位程序/選樓環節，將會分別於下周三和第4季進行。房署會按申請者的優先次序，分別向兩個計劃的申請者發出公屋自選單位通知書/選樓通知書。公屋自選單位/選樓程序首批為二人或以上家庭，然後為一人申請者。

至於出租公屋單位名單，值得注意的是歷年特快公屋編配計劃，都有部分單位涉及因自殺、意外身亡、自然身故、追討欠債等情況而成為「凶宅」或不受歡迎單位。如申請人願意入住「有效空置期」達12個月或以上的租戶，可享有租金寬減，寬減視乎單位有效空置期而定。

若申請者接受自選單位編配，在租約生效日期起計3年內，申請者和家庭成員都不可要求調遷，期間亦不能申請購買綠置居單位。