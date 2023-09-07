醫健：老有所醫：糖尿肢病的嶄新治療方案

香港人工作忙碌，缺乏適當運動，飲食習慣趨向西化，最近研究指出，超過五成香港人口有超重現象，令市民有代謝綜合症，引發二型（繼發性）糖尿病，不論一型或二型糖尿病，控制血糖達正常水平都是治療的目標。

如患病時間長，血糖控制未能長期達標，就會導致糖尿病的併發症，常見的併發症有血管病變，包括大小血管，及周圍神經病變。

周圍神經病變是糖尿肢病的主要成因，下肢神經線較上肢長，所以較多糖尿肢病發生在下肢，或稱為糖尿足。當在足部遠端的神經線逐漸壞死，神經線的感覺神經束、活動神經束及交感神經束功能都會逐漸減退。

痛楚感覺減少令糖尿患者不能察覺足部被不適當的鞋履壓迫，或不察覺有硬物令皮膚破損。活動神經缺損令腳部小肌內萎縮，腳部變形，變形足不能配穿一般鞋履，容易令腳部有高壓點。交感神經缺損令皮膚乾燥，如有高壓點，皮膚有輕微拖拉就會破損。當足部皮膚有破損，患者因痛覺減少，很多時候當患者發現足部有傷口時，已有組織壞死出現。

患者如血糖偏高，會令免疫系統功能減退，小傷口受細菌感染後，很快向上蔓延，組織很快壞死。如不能適時清除感染及壞死組織，及用高效抗生素治療，很多時須要高截肢（膝以上或膝以下），才能保存性命及令傷口愈合。

截肢後患者須靠義肢走路，功能遠不及原來肢體，生活質素大受影響。

糖尿足的預防須從多方面入手，血糖控制是關鍵，以減少併發症，但如已發生了糖尿足，治療目標就是要保肢。

保肢並不容易，須多個專科的配合。骨科醫生須進行清創手術，切除受感染及壞死的組織，清創後才可以進行傷口覆蓋手術，保存下肢。

清創除了傳統手術外，生物清創都是現今嶄新的方法，利用疽蟲只食壞死組織，不食活組織的特性，可以不用麻醉藥及手術刀，就能清除壞死組織，而且更精準，不會出血，可減少對患者的風險，尤其對不適宜全身麻醉，有多種內科疾病的患者，生物清創令患者減低截肢的需要，達到保肢的目標。

此療法最近引入香港，可輔助醫生選擇最佳治療方案給糖尿足的病人，亦可協助醫生處理其他頑固傷口，包括褥瘡等。

老有所醫計劃

香港大學李嘉誠醫學院矯形及創傷外科學系臨床副教授葉永玉