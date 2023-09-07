莫德納二價疫苗 月內抵港

【本報訊】美國藥廠莫德納研發的二價新冠疫苗早前獲本港衞生署批准使用，最快本月18日運抵香港。該疫苗可針對新冠變種病毒Omicron BA.4和BA.5變種株的二價加強劑，適合12歲或以上人士接種，意味再多一款新冠疫苗供港人選擇。

莫德納表示，隨着冬季及長假期的來臨，預計新冠染疫率亦隨之上升，市民可以有多一種接種疫苗選擇，有效預防新冠病毒。接種新冠疫苗亦能有效減少由病毒引致的重症、住院和死亡的風險。

私院及診所提供接種 本港私家醫院和診所將提供莫德納二價疫苗的接種服務，當中包括港怡醫院，並以預裝注射器的包裝供應。預裝注射器是一種即棄型注射容器，已預先注入待注射物質。與多劑小瓶裝的疫苗相比，預裝注射器疫苗為醫療服務人員提供不同益處，更有機會減低為醫院及診所在使用多劑小瓶裝疫苗時所造成的潛在浪費。

莫德納在傳染病、腫瘤免疫療法、罕見疾病、心血管病和自體免疫病等領域具有多元化的臨床疫苗和治療方法組合以及47個研發計劃，其中包括6項進入第三期臨床試驗的候選藥物，以及7項進入第二期臨床試驗的候選藥物。