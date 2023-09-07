33歲漢染猴痘 曾有高風險接觸

【本報訊】衞生署衞生防護中心表示正調查一宗猴痘確診個案，涉及過往健康良好的33歲男病人。他於8月25日開始出現疲乏和局部皮疹，其後於9月4日到衞生署粉嶺社會衞生科診所求診。病人情況穩定，入住瑪嘉烈醫院。根據病人提供的資料，他於潛伏期內在港有高風險接觸。

初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊紀錄。中心暫未發現個案與早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心繼續就個案進行流行病學調查，包括病人於潛伏期內的高風險接觸、接觸者追蹤和調查感染源頭。中心會將個案通報世界衞生組織。

41宗確診僅1宗不涉男男性接觸 衞生防護中心強烈建議高風險目標群組人士盡快接種猴痘疫苗。中心就截至8月31日錄得的41宗確診個案初步流行病學分析，40宗涉及男男性接觸者，38宗表示曾於潛伏期內進行高風險性行為，而表示在潛伏期內於本地有高風險接觸的個案則有30宗。

此外，33名病人未有接種猴痘疫苗或未有完成接種兩劑疫苗。在未有接種猴痘疫苗的個案中，超過八成半個案出現較嚴重的病徵。現時暫未出現重症或死亡個案。