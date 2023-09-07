流感疫苗外展計劃 1400學校報名參與

衞生署衞生防護中心昨公布，2023/24年度季節性流感「疫苗資助計劃」將於本月28日展開，而「政府防疫注射計劃」、「季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」及「院舍防疫注射計劃」則會於10月5日開始。衞生署已就相關安排通知參與的醫生，提醒他們盡早準備和適時訂購疫苗，每劑疫苗資助額是260元。

「季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」下，外展隊會到參與學校為學童免費接種流感疫苗。現時約有710間幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心、約450間小學及約230間中學報名參加計劃。至於不參與該外展計劃的學校，可透過「疫苗資助學校外展（可額外收費）」計劃，按照衞生防護中心網站公布在「疫苗資助計劃」下提供外展疫苗接種的醫生名單，邀請醫生到校提供接種服務。

亦會運送免費疫苗到院舍 不透過學校外展接種流感疫苗的合資格兒童，可在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗。另外，「院舍防疫注射計劃」下，衞生署會免費提供和運送疫苗到院舍，並由院舍自行邀請已參與此計劃的到診註冊醫生負責為合資格人士接種疫苗，每劑疫苗資助額為105元。

衞生署發言人指，接種季節性流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。同時患上流感與新冠病毒會有較大機會出現嚴重疾病及死亡，接種流感疫苗可減少入院留醫的機會和住院時間。接種流感疫苗與新冠疫苗同樣重要。根據過往流行病學情況，冬季流感季節一般會在每年一月初開始，但來臨的確實時間不能預測。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應及早接種流感疫苗，預防季節性流感。