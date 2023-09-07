夜經濟多阻滯 倉促推行啟動禮

命名香港夜繽紛 首站選址灣仔海濱 政府早前表示研究推動夜間經濟，外界討論得沸沸揚揚。日前再預告，最快將於下周公布夜經濟活動安排。最新消息指，當局將活動命名為「香港夜繽紛」，並於下星期四（14日）在西九文化區舉行啟動禮。另有消息透露，當局月底起將在灣仔海濱辦夜市，不過，有意見認為，要振興夜市首要是吸引本港居民參與，而人手短缺是不爭的事實，將令夜經濟推行上有困難。

當局日前表示，正積極籌備「推動晚間活動工作」，聯絡不同業界，形容反應正面，透露最快下周將公布活動細節和內容。據了解，政府將活動命名為「香港夜繽紛」，下周四會於西九文化區舉行「香港夜繽紛」啟動禮。消息指，活動希望凝聚社會各界力量，提出具特色和創意的構思，為市面營造熱鬧氣氛，吸引市民外出，令香港的晚上「活起來、動起來」。

設美食手信區 文化表演匯聚 據了解，當局月底起會在灣仔海濱舉辦夜市，初步設80多個攤檔，當中一半售賣熟食。餐飲聯業協會會長黃家和透露，現場將設有美食區及手信區，另外會有文化和音樂表演，目前業界反應正面。

盼吸港人生意 人手荒或窒礙 黃家和指，灣仔海濱交通連接尚算方便，亦不近民居，認為選址合適。對於有飲食業擔心夜市會與餐廳「爭生意」，因此夜市定位會盡量售賣輕食，並加入不同活動元素，主要營業時間亦會避免與餐廳重疊，估計會在晚上開始，並會讓市民趕及坐尾班車回家。他期望舉辦夜市，配合商場延長營業時間，有助增加晚上市面人流，並令部分市民由北上改為在本地消費。

旅遊促進會總幹事崔定邦則認為疫情令市民晚上外出消費的習慣改變，要振興夜市首先要吸引到本港居民參與，營造到晚間活動的氣氛，才能吸引到旅客前往。但他承認，業界及商場人手短缺是不爭的事實，令夜經濟推行上有困難，建議商場初期可集中在周末、周日或假期先「搞旺夜市」，待人手充足後才增加日數。

旅發局表示，未來數月將全力舉辦一連串大型旗艦盛事，當中包括在晚間舉行的大型活動，營造全城共享歡樂和熱鬧節慶氣氛，吸引旅客和市民投入參與。其中旅發局會在10月於中環海濱復辦實體版「香港美酒佳餚巡禮」，以及於11月推出「香港繽紛冬日巡禮」及除夕舉行「香港跨年倒數」，並在維港呈獻煙花匯演。另外，亦有戲院配合搞活夜市活動，今起至今個月27日晚上9時後場次戲票只售50元，晚上11時後戲票只售35元。