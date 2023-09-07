新界北反罪惡 搗17場所拉372人

【本報訊】今年3月至9月，執法部門展開代號「拳貫」行動，前後動員逾300名人員，以情報主導及臥底行動，打擊活躍於新界北區的三合會非法活動及堵截其收入來源。期間，人員搗破17個非法場所，包括一間賣淫場所、一個毒品儲存倉庫、兩個武器庫、5間無牌酒吧及8個非法賭檔，共拘捕372人，並檢獲16萬元現金、約891克冰毒、約一公斤懷疑大麻花、大量攻擊性武器及營運處所的器具，總值約280萬元。

包括經營賣淫場所販毒 被捕人士為205男167女（16至79歲），當中68人持雙程證，9人持「行街紙」，另有73人疑有黑幫背景。他們分別涉嫌「經營賣淫場所」、「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」、「販運毒品」、「藏有攻擊性武器」，「無牌賣酒」、「邀請他人成為三合會社團成員」、「以三合會社團成員身份行事」及「自稱三合會社團的成員」等罪行。

據了解，本港在去年年底發生一系列嚴重街頭暴力罪案，執法部門發現背後源於由黑幫操控的非法處所，例如在無牌酒吧發生的肢體碰撞、非法賭檔的利益爭拗，相關恩怨經進一步發酵，隨之衍生街頭血案。有見及此，執法部門作出針對性打擊，其中在本周一至昨日，人員先後於屯門、元朗、天水圍、古洞、上水及藍田一帶拘捕27人，同時搗破一個街頭聚賭場所，以及瓦解一個南亞販毒集團。執法部門相信，行動已削弱新界北區不同的黑社會勢力，並打擊其收入來源。