爆竊斷正勒死翁 26歲男畏罪墮亡

繼今年3月葵涌葵芳閣發生爆竊及兇殺案後，約半年後同區又再重演同類案件！執法部門昨日登上工廈劏房單位，搜尋一名七旬失蹤人士，竟揭發事主疑遭殺害，被塞入旅行袋藏屍。調查期間，人員再接報指有青年在大窩口邨墮樓不治。執法部門其後查出兩案互有關聯，懷疑有人日前潛入鄰居單位爆竊斷正，並錯手勒斃對方，初時以旅行袋藏屍擬瞞天過海，其後發現「紙包不住火」，在罪咎感折磨下疑畏罪自殺。人員翻查現場「天眼」片段及多方搜證，設法進一步了解事件真相。

七旬翁周一失聯 胞妹報案揭發 據了解，本周二傍晚約6時，執法部門接獲一名姓范（66歲）女子報案，指其77歲胞兄自本周一下午起失聯，擔心他發生意外。新界南總區執法部門的失蹤人口組根據線索，於昨日中午一時許，前往健康街13號萬利工業大廈，登上范翁在9樓租住的單位調查。期間，人員留意到單位地面濺有懷疑血漬，而在鮮血範圍則放置一輛手推車，車上擱有一個大型黑色旅行袋。人員開袋查看，赫見袋內藏有事主屍體，遂即時通知上峰要求增援。

在相若時間，大窩口邨富靜樓發生一宗墮樓事件，一名姓周（26歲）男子被發現重創昏迷，倒臥在大廈對開地面，懷疑他從大廈天台墮下，附近留下一隻拖鞋及被壓斷的染血樹枝，保安員循聲查看，驚睹慘狀後慌忙報案求助。救護員接報趕至，把事主急送仁濟醫院搶救，惜最後傷重不治。執法人員圍封現場，經初步調查後，懷疑該兩宗在相若時間揭發的命案，彼此互有關聯，遂把案件由原先的「屍體發現」及「有人墮樓」，改列為「謀殺」和「自殺」處理。

至下午時分，大批人員抵達萬利工業大廈調查，政府化驗所人員、鑑證科人員奉召協助搜證，期間大廈其中一邊出入口要暫時封閉，市民上落樓均要登記資料。其後，人員帶同一男一女到工廈單位助查，他們逗留約半小時後離開，不排除他們是死者的家屬。另一方面，部分執法人員前往葵涌邨一帶調查，惟暫時未知該處與兇案的關係。

與死者為鄰 入屋行劫錯手殺人 執法部門表示，發生兇案的工廈單位是「一開二」劏房，范翁租住上址約一年半，周男則在約半年後成為鄰居，雙方認識後僅是點頭之交，過往並無爭執紀錄。在藏屍案曝光前，周曾經透過通訊軟件聯絡朋友及家人，聲稱「錯手殺咗人」，未幾便墮樓斃命。人員檢視兇案單位，並無發現打鬥痕迹或兇器，初步懷疑范翁失蹤當日，意外揭發有人爆竊其住所，並與對方發生糾纏，混亂間遭對方徒手勒斃。另外，范翁屍體有一定程度腐爛，相信已死去兩至三日，惟確實死因有待進一步驗屍確定。人員正翻查大廈閉路電視影片，嘗試重組案發過程，呼籲市民如有任何資料提供，請與人員聯絡。