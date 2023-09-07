雙屍命案一日兩宗 舅父爭業權含恨 利剪放血殺外甥

大埔太和邨發生雙屍命案！昨日上午9時許，執法部門接獲太和邨管理處報案，指有一名中年男子，被發現重創昏迷，倒臥在亨和樓二樓平台，懷疑他從上址16樓一單位的廚房墮下。救護員接報趕至，經檢查後證實該名姓羅（61歲）男子傷重不治。

執法人員登樓調查，其後揭發一名姓羅（48歲）女子，伏屍在該單位一間睡房的床尾位置，並且被大量被鋪及雜物遮蓋，身上除有多處傷口，頸部及手腕均被黑色牛皮膠紙綑綁，經救護員檢查後，證實她已當場死亡。而在單位的客廳及房間，均遺下大量的血漬及掙扎的痕迹。

此外，人員在單位洗手間內，發現一盆並未熄滅的炭，同時檢獲一把約12吋長的染血西廚刀及一把染有血漬的鉸剪，初步相信是案中的兇器。經政府化驗所人員及法醫初步檢查後，女死者的頸部及背部，均有多處疑被利器造成的傷口，而頸部的刀傷相信是致命的原因，不排除女死者遭人用剪刀插喉放血。至於男死者除有從高處墮下造成的傷勢外，其兩隻手掌均有多處刀傷，相信是與他人糾纏間所造成。

疑為值300萬元公屋單位 行兇後跳樓亡 經進一步調查後，相信男死者與女死者為舅父及外甥女關係，彼此關係欠佳。外甥女獨居於上址單位，今次兇案的原因涉及金錢糾紛，主要涉及上址單位業權的爭拗。男死者在本周二晚約10時進入涉案單位，至凌晨上址曾傳出尖叫聲，相信二人曾發生爭執，有人在殺害女事主後而畏罪自殺，法醫其後會替兩名男女死者驗屍以確定死因，案件列作「謀殺」及「自殺」案處理。據了解，涉案單位目前市值約300多萬元，執法部門仍就業權方面作進一步調查；另有人在殺害女事主後，曾經試圖燒炭輕生，惟最後並不成功，最終選擇跳樓輕生。