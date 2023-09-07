人工小修小補 工作量超高 七成前線員工反對輸入外勞

【本報訊】飲食、零售、酒店業人手短缺，工會調查發現，相比疫情前，相關工種最新薪酬上調4%至10%，惟工作量相應提高10%至30%，付出與收穫不成正比。就政府「補充勞工優化計劃」接受申請，放寬侍應生等26個非技術或低技術工種輸入外勞，逾72%從業員反對，認為僱主首要是改善勞工待遇。

倡改善待遇 吸引新血 是次調查由3個工會，包括飲食業職工總會、百貨商業僱員總會、酒店及餐飲從業員協會，訪問2,101人。飲食業職工總會秘書長黃必文說，酒樓侍應疫前月薪約1.6萬元，現時增加10%至1.75萬元，惟工作量增加約20%，連收銀員也要兼顧樓面工作，廚房主管要兼任雜務等。飲食業人手緊張，薪酬不高、工作量大、工時長、長期站立、節假日無假放等，皆影響新人入行，盼待遇能有所改善，又建議僱主在繁忙時段增聘兼職，減輕員工工作壓力。

百貨商業僱員總會權益主任林志忠稱，售貨員月薪約1.5萬元，較疫前升7.5%。售貨員入行門檻不高，改善待遇能增加行業吸引力；如零售業輸入外勞，會影響從業員薪酬調整，也無法吸引新血入行。酒店及餐飲從業員協會會長陳志強說，酒店業以房務員人手較短缺，欠20%人手，即約1,200人。房務員月薪已由1.4萬至1.5萬元，升至1.7萬至2萬元，惟部分酒店薪酬待遇較低，舊人離職及吸引不到新人入行，促僱主提高待遇及加強招聘培訓。

旅遊聯業工會聯會秘書長林志挺擔心，開放輸入外勞會影響本地工人薪酬及就業機會，為解決人手短缺，應改善薪酬待遇及工作環境；政府、業界提供實用行業崗位技能培訓及津貼；引進人工智能及自動化技術，減輕工作且提高效率；制訂政策協助婦女及新退休人士重返職場，釋放潛在勞動力；全面檢討人口政策，制訂中長期策略。