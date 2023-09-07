8月較往年熱 再破最高紀錄
【本報訊】天文台回顧8月天氣時稱，主要受南海北部海面溫度較正常溫暖及於華南沿岸較正常強的低層西南氣流影響，8月香港遠較正常炎熱，平均氣溫攝氏29.7度及平均最低氣溫27.8度，分別較其各自正常值高1度及1.1度，兩者均為有記錄以來8月的最高紀錄。
今年雨量較正常少40%
8月平均最高氣溫32.4度較正常值高1.1度，亦是有記錄以來8月的第二高之一。連同異常炎熱的6月及7月，本港經歷了一個有記錄以來最炎熱的夏季。2023年6月至8月平均氣溫為破紀錄的29.7度，而平均最高氣溫32.4度及平均最低氣溫27.6度，兩者皆是同期有記錄以來第二高。2023年8月的熱夜數目共15天，是8月有記錄以來最高紀錄之一。8月亦遠較正常少雨，全月總雨量只得140.7毫米，約是正常值453.2毫米的31%，是有記錄以來8月的第9低。本年度首8個月的累積雨量為1,157.2毫米，較同期正常值1,921.5毫米少約40%。
而與「海葵」殘餘相關的驟雨繼續影響華南沿岸，一道廣闊低壓槽會在隨後兩三日為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣。隨着該低壓槽減弱，下周初至中期，該區驟雨逐漸減少。此外，熱帶氣旋「鴛鴦」會在未來一兩日大致移向日本以南海域。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：