8月較往年熱 再破最高紀錄

今年雨量較正常少40%

8月平均最高氣溫32.4度較正常值高1.1度，亦是有記錄以來8月的第二高之一。連同異常炎熱的6月及7月，本港經歷了一個有記錄以來最炎熱的夏季。2023年6月至8月平均氣溫為破紀錄的29.7度，而平均最高氣溫32.4度及平均最低氣溫27.6度，兩者皆是同期有記錄以來第二高。2023年8月的熱夜數目共15天，是8月有記錄以來最高紀錄之一。8月亦遠較正常少雨，全月總雨量只得140.7毫米，約是正常值453.2毫米的31%，是有記錄以來8月的第9低。本年度首8個月的累積雨量為1,157.2毫米，較同期正常值1,921.5毫米少約40%。