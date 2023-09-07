工友暴曬熱到熔 暑熱指引耳邊風

風扇袖帽無提供 外判公司扮聾 清潔工暴曬熱到熔，但外判公司扮聾，當中暑指引耳邊風，無提供風扇、手袖、帽等裝備。雖然勞工處已更新《預防工作時中暑指引》並生效逾3個月，惟有調查顯示，期間仍有超過六成戶外工友在工作期間，曾出現中暑徵狀，包括體力不支、氣喘、心跳加速等，當中過半數人出現徵狀的頻率至少每周一次。負責調查的團體認為，當局應針對各行業實際情況，重新制訂切合工人需要及實際可行的防中暑措施，並把中暑相關的熱疾病納入可補償的職業病。

逾四成受訪者 沒有獲額外休息 綠色和平與香港天主教勞工事務委員會，在上月首3星期，以問卷訪問了123名建造業及食物環境衞生署外判清潔工人，接近全部工友（98.4%）同意或非常同意近年天氣愈來愈熱，61.7%受訪者在新《指引》實施後的3個月，在工作期間仍然曾經出現熱疾病症狀，包括暈眩、體力不支、呼吸困難、氣喘及心跳加速等，當中更有逾半曾感不適的工友（53.9%）每周至少一次出現上述症狀。

調查亦發現，獲得休息時間的工友出現熱疾病症狀的數量較少、頻率較低，不過43.1%受訪工友表示，並沒有在工作暑熱警告期間獲得額外休息，其中75.5%表示，僱主從未通知他們有關警告生效的消息。

斥指引時間離地 無僱主願執行 根據現行指引，僱主在工作暑熱警告下，應安排一系列防中暑措施，但不少受訪工友指僱主無提供防曬手袖（76.4%）、闊邊防曬帽（56.1%）、便攜式風扇（52.8%）等，但有80.5%工友指出，僱主有提供足夠飲用水。

紮鐵工友威哥曾目睹有工友中暑暈倒入院，批評《指引》無助工友減低中暑風險。他指規定的休息時間太誇張，例如1小時休息45分鐘，沒有僱主願意執行，「唔可行，離晒地，冇可能無時無刻睇住電話睇幾多度！」他建議政府規定統一而又符合實際的休息時間。

當局擬於暑假過後全面檢視《指引》，調查亦收集工友對防中暑措施的建議，結果發現85.3%受訪工友認為，政府須將中暑等與高溫相關的熱疾病，列入可補償的職業病；78.8%受訪工友認為，政府應訂立具法律效力的防中暑措施，保障戶外工友健康。

香港天主教勞工事務委員會政策研究幹事黃傑業說，現行《指引》未有充分考慮到各行業實際工作情況及性質，尤其暑熱警告以每小時做單位，工種分類亦過於複雜，僱主和僱員均難以遵從，令酷熱天氣下工作的戶外工友仍欠缺職安保障。

綠色和平項目主任伍漢林則稱，氣候變化下，高溫天氣已成為「新常態」，今年7月全球氣溫創有紀錄以來新高，香港過去兩年均錄得50日以上溫度超過攝氏33度的酷熱天氣。戶外工友因中暑而傷亡的風險恐怕有增無減，惟政府更新的《指引》離地，難執行，亦缺乏法律效力，成效不彰。

促參考颱風 帶頭調整合約條款 團體促請政府部門參考颱風暴雨天氣等情況，帶頭通過調整合約條款等方式，容許發展商及承建商因極端酷熱而延長施工期，並確保各工種均得到保障，同時推動私人市場跟隨，保障工人獲得足夠休息時間，並促請當局要針對各行業實際情況，重新制訂切合工人需要及實際可行的防中暑措施。長遠而言，當局要增訂針對熱疾病的《職業安全及健康規例》，並將與中暑相關的熱疾病，納入可補償職業病範圍。