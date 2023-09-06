笑看天下：中印背道而馳難修好

國務院總理李強將於9月9日至10日出席在印度新德里舉行嘅二十國集團（G20）峰會，換言之，這將是習近平任內首次缺席G20領導人峰會，美國總統拜登對此表示失望。

習近平缺席峰會，又被扯到中國自然資源部上月下旬發布「2023年版標準地圖」嘅爭議。繼印度和馬來西亞之後，台灣、印尼和菲律賓也分別提出抗議。菲律賓早前喺南海仁愛礁與中國海警發生「水炮驅趕」事件，今趟新版地圖把大量存在主權爭議嘅島礁納入中國版圖，觸發相關國家和地區抗議，自是可以理解。

另一方面，中印邊境一直存在主權爭議，兩國士兵3年前曾爆發小規模流血衝突，雙方互有傷亡。此次「2023年版標準地圖」，中國將阿克賽欽和阿魯納恰爾邦劃作領土，印度不同意呢啲「藏南地區」屬於中國，新德里政府已向北京提出強烈抗議。

南海局勢再掀惡浪，隨着新版地圖引來一眾小鬼糾纏不休，中國看來大感頭痕！菲律賓、越南、汶萊等恃着有美國撐腰，拿「南海仲裁案」說事，指中國主張嘅「九段線」違反國際法，之但係中國從來拒絕承認仲裁結果。

中印兩國都係金磚國家主要成員國，上月喺南非舉行嘅金磚峰會，習近平曾和印度總理莫迪短暫會談，雙方表示要緩和關係。然而今次習近平缺席G20峰會，多少反映中印兩國關係不但冇變好，反而更差。事實上，印度近年已倒向老美，佢同美國、澳洲、日本組成嘅四方安全對話（Quad）被視為美國部署印太戰略最關鍵一員；G20峰會前夕，印軍於北部接壤中巴邊境進行軍演，持續至下周四結束，印度官員指係「年度訓練演習」。阿哥，劍指中國，畫公仔已經畫出腸啦！