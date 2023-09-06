冰鑑春秋：郭台銘的死亡筆記本

郭台銘參選使藍軍呈現大分裂狀態，國民黨內到底有多少人會出走，引起關注，而前立委邱毅與名嘴黃創夏就爆料，郭手中握有「死亡筆記本」，內容是國民黨內權貴收了他多少錢，接受過甚麼樣的招待，據說其中還不乏最近猛烈抨擊他的人，若一公布，將引發震撼。

其實早在2019年，名嘴趙少康也曾爆料，指郭台銘親口告訴他，當年和國民黨前主席連戰在各報刊登團結廣告的31位藍營大老中，有人曾向郭拿過錢，數目都很大；但之後隨着郭台銘終止參選，隨即不了了之。

很多人擔心郭台銘要是一怒之下拿出這個撒手鐧，將重創藍軍選情，我倒是不這麼認為。首先，郭若真給了國民黨某些權貴不當的政治獻金或是招待，他自己就先違反了選舉罷免法，就算時日久遠難以定罪，至少他這次也就不用選了。再來，國民黨內若真有這許多吃裏扒外的大老，能夠趁此時揪出來，將其一掃而空，就算因此無法奪回政權（反正本來就希望不大了），能夠藉此去蕪存菁，對國民黨未來的發展，反倒是一件好事。

國民黨從創黨到今天，一直都是各方派系勢力的大雜燴，好處是基層實力堅強，隨便都能掌握三、四成以上選票；壞處是缺乏中心思想，許多派系眼中除了利益別無他物。若郭台銘真有這麼一本類似「百官行述」的玩意兒，並且能夠公諸於世，讓那些打着國民黨名號招搖撞騙的敗類現形，對台灣乃至對國民黨來說，絕對都是利大於弊。

只可惜，郭台銘就算政治上是個誤入叢林的小白兔，但是在政商關係的操弄上，絕對是條老狐狸，無論他到底有沒有「死亡筆記本」，旁人想要一窺究竟，恐怕是此生無望了。