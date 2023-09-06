自成一家：美越互動針對中國？

美國政府最近幾個月頻頻派高級官員到訪越南，銳意要提升美越關係。最新消息是，美國總統拜登過幾天出席在印度新德里舉行的G20峰會後，也要飛去越南訪問。外交圈盛傳兩國政府屆時將宣布提升雙邊外交關係至「最高級別」。在美國步步進逼、圍堵中國的氛圍下，美越結盟遏制中國的聲音再次響起。

我的看法倒是比較樂觀。許多人或許不知道，中越兩國早在2008年就建立了全面戰略合作夥伴關係。在越南外交體系中，這是該國與外國最高級別的合作關係，意味兩國在所有國際領域都具有合作一致性。當年除了中國，越南只和俄羅斯建立過這個級別的關係。有意思的是，中越關係一直平平淡淡，可見對外交語言有時候未必要太認真。

事實上，正如我分析過，越南對跟美國走得太近有兩大顧慮，一是雙方的政治意識形態不同。美國極力在全球推廣民主價值觀，但越南是社會主義國家，擔心被美國反噬。二是近年越南經濟增長快速，但仍然離不開中國。越南一直從中國大量進口原材料，在本國生產產品後，再出口到外國。中國若被美國打壓，越南的日子也不會好過。

撇除以上因素，中越比鄰而居，在領土問題常有衝突，以致兩國關係欠佳。但從另一個角度看，這個地緣因素也促使雙方關係不會走得太遠。正如有越南外交官跟我說過，中國是越南永遠的鄰居。越南對其他大國可以不當回事，但對中國的言行要高度敏感，故發展與中國良好關係是越共頭等優先的外交選項。當然，我不是說北京不必在意美國拉攏越南。雖然美越結盟反華可能性小，然而越南一直在中美之間搞外交平衡，既和中國互動，也在安全領域與美國加強合作。但這個也沒有辦法。