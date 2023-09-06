激濁揚清：就算烏方炸北溪又如何

德國《明鏡周刊》及德國電視二台引述安全部門消息人士報道，愈來愈多證據表明，北溪天然氣管道被蓄意炸毀事件的幕後黑手，與烏克蘭有聯繫。德國人後知後覺、有眼無珠，怪不得其總理紹爾茨近日也只能以「獨眼龍」形象示人。

報道指，目前調查重點為被懷疑用於破壞北溪管道的遊艇仙女座號上的6人突擊隊。調查人員經評估IP地址及其他數據後，得出結論為作案嫌疑人在破壞北溪前後都在烏克蘭，並在當地進行聯繫。真相陸續浮現，華府固然繼續護短，當沒事發生，奇怪的是，德國領袖也是噤若寒蟬。要知道，炸毀北溪即是懶理德國人寒冬下的死活，行為極之陰毒，慶幸上個冬天不太冷，否則真是害人不淺。

縱然多項線索均指烏克蘭與北溪被炸有關，但澤連斯基仍可像早前接受德媒訪問時表示，作為總統，他的確有權下達命令，但「我並沒有那樣做，我永遠不會那樣做，我相信我們的軍隊和情報部門沒有做過那樣的事情」。他當時還說希望看到證據，只是沒料到德媒竟如此認真地看待了他的說話。

之不過，再多的證據也是枉然，因為俄烏之戰並不是真相之戰，而是信仰之戰。信仰並不着重需要看到證據才相信，看看美國在北溪被炸後，第一時間將矛頭指向俄羅斯，即使至今仍無可靠證據證明嫌疑人來自俄方，但一班倚美歐洲政棍、一大堆網絡舔美KOL，無不將美國所說的一套奉為金科玉律，完全不知何謂天下烏鴉一樣黑。

若論當黑，紹爾茨才是佼佼者。他報稱跑步時跌倒，導致臉部瘀傷，需取消多項活動。才65歲的他每周跑步、散步或划艇，體態不算臃腫，此番跌倒未免太無巧不成話。常言道「人在做，天在看」，上天是否對有人並沒有問責烏克蘭作出教訓？你說呢？