筆下風雲：習拜會落空很正常

G20峰會將於本月9日至10日在印度新德里舉行，國家主席習近平不會出席，改由國務院總理李強赴會。外界原期望今年像去年一樣，藉着G20峰會舉行「習拜會」，如今期望落空，美國總統拜登揚言感到失望。

沒有期望，也就沒有失望，真不知拜登原先抱有甚麼期望，以致見不到習近平便感到失望？可以看到，今年接連有白宮高官訪華，由布林肯到耶倫，由克里到雷蒙多，有如車輪轉一般粉墨登場，表面上大家也是言談甚歡，然而檢點下來，中美對峙局面仍然沒有放鬆，美國對中國的制裁甚至愈收愈緊，而且繼續說一套做一套。相見爭如不見，習拜會若在此時此刻舉行根本無甚意義。

事實上，去年印尼峇里島G20峰會，習拜會歷時逾3小時，當時雙方均形容對話坦誠，外界亦指兩國終於搭建了溝通橋樑，但一年下來，中美關係有何實質改善？美國繼續大打台灣牌，晶片戰變本加厲，中國亦不得不作出反制，例如限制鎵和鍺出口。而美國商務部長雷蒙多完成訪華之行回國後，隨即表明美方不會向中國出售先進半導體，以遏制中方的軍事能力，雙方仍舊劍拔弩張，互不相讓，一切和未見面前沒有兩樣。

更何況，印度作為輪值主席國，而中印關係持續低走。早前的金磚峰會，莫迪向習近平表明，印中關係取決於邊境衝突能否解決，據聞習近平對此並不同意，事後更傳出印度欲降低對習近平在G20峰會的接待規格。試問印度如此充滿敵意，中國又何必畀面奉陪？與此同時，不難預料G20峰會又會被美國為首的G7騎劫，特別是俄烏戰爭又將成為焦點。與其出席一場「失焦」的峰會，一號人物不現身根本不足為奇。