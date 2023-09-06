坦言集：穩匯市股市

人民幣匯率與中國股市都涉及國家利益，不能等閒以市場對待，讓其自生自滅。

人民幣匯率涉及14億人的財富，包括歷年累積的資產，也左右着中國與外國的各種交易。匯率升降變動觸動各方利益，影響人心與市場心理，滯後作用極大。股市同樣是億萬人的利益所在。由於股市的融資作用，覆蓋面廣，隨時動搖企業和國民經濟的各個方面，股價起落決定財富價值，也決定股市內外的資金流轉，同樣地觸動各方利益，影響人心與市場心理。差別只是人民幣匯率的影響範圍更大，擴及國外，國內亦少有可逃避匯率變動。

一是無論人民幣匯率市場及股市都會面對大資本集團的壟斷性炒賣活動。中國金融開放，外資進入較易，國外大資本集團亦可滲透，進行投機獲利。政府要保證市場不會被大資本集團操縱，便不僅規章制度施加規管，更要時刻監督，有需要時加以干預，以維護股市中小散戶的利益，和保衞人民幣匯率不會被惡意攻擊，引發金融震盪和危機。

二是人民幣匯率代表國內資產的市場價值，也是國內市場價格的指標，決定市場的比價關係，也便左右着國內資金在不同部門範疇的轉移與投入。同時與外國貨幣比價時，影響資金在國內外轉移。股票價格亦有同樣作用，只是影響面稍窄，但多了融資作用，二者價低，都代表國內外市場對中國經濟缺乏信心。在貿易投資全球化環境裏，可以由此引發惡性循環，市場信心改變帶動金融變動，影響到實質經濟的表現。

正因為大資本集團在內外各種市場，都有寡頭壟斷控制，中國匯市股市部分對外開放，便給海外大資本集團有機可乘，衝擊中國匯市股市圖利。以中國之力，未必可抗衡跨國大資本集團的全球壟斷力量。它們更有與西方政治勢力結合，動用西方國家資源來進行攻擊。資本追求的是暴利，西方政府追求的是政治壓服中國。正因匯市與股市的重大作用，攻擊中國必先攻擊匯市股市，中國不能以市場原則自我束縛，任人魚肉。一是收緊市場開放度，嚴格執行現有管理規則，不任意放鬆。二是政府組織力量，在市場上打擊故意做空的內外投機力量。三是堅持匯市股市穩定，抑制高度槓桿化的交易，把股市回歸到為實體經濟融資的功能，控制名為風險管理實為賭博的衍生工具活動。