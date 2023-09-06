政情：黃家和打風無車走 幸獲女兒拯救

黃家和

每次颱風襲港，總有無懼風雨嘅市民周街走。上周五，香港餐飲聯業協會會長黃家和喺8號風球高懸下，仍然流連街頭。直至天文台準備改發9號風球，佢先至踏上歸家嘅路途，之不過當佢步出港鐵站，發覺接駁交通已經停駛，幸好後來得囡囡驅車接載，佢先至順利咁返到屋企。

視察颱風下消費市道 點解明知打風，都仲要走出街呢？黃家和解釋，係視察颱風下嘅消費市道，尤其是飲食同零售業嘅經營狀況，反正上周五日間，天氣狀況唔算太壞，於是佢前往尖沙咀、佐敦同中環一帶「巡區」，順便幫襯老友經營嘅酒樓，飲茶之餘又傾吓生意環境。因天文台預報話黃昏時分改掛更高風球，佢打算搭港鐵去香港仔站然後再轉巴士返屋企，點知去到香港仔站，莫講話巴士嘅影都見唔到，街道上一架的士都無呀！而佢嘅囡囡Karen得知佢無車返歸，即刻驅車接載。

翌日當10風球卸下，黃家和又再去「巡區」，但今次就自己揸車啦。佢話香港嘅消費市道已經不景，今次打風更變相少咗兩日營業額，對飲食及零售業無疑構成一定嘅打擊，不過同5年前嘅颱風「山竹」相比，「蘇拉」對市面嘅破壞比較輕微，算係好彩咁話。