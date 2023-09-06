政情：林新強：搞夜市振經濟 大笪地唔啱使

香港同內地恢復通關逾半年，旅遊業成績遜預期，本地消費市道疲弱。為求復甦動力，政府打算藉住夜市提振經濟，而有關主張就惹來社會上唔少意見。議員林新強指出，廿年前政府為推動本土經濟，將已經消失嘅「上環大笪地」重新推出，但最終失敗收場，所以今次搞夜市再唔可以沿用舊模式啦。

對於搞夜市嘅主張，其實唔少人都有保留。有餐飲業界代表憂慮，設立夜市會令其他食肆面臨更大競爭。而身兼行政會議召集人嘅議員葉劉淑儀亦撰文話，自從政府提倡搞夜市，一時之間「爺孫落吧」、「大笪地」等建議此起彼落，但佢認為「大笪地」嘅形式已經唔符合依家高度發展、高度規管嘅香港啦。

廿年前想複製 已鎩羽而歸 講起上嚟，當年有「平民夜總會」之稱嘅「上環大笪地」，可以話香港夜市嘅代表。今日唔少老香港都仲記得，昔日每逢華燈初上，形形色色嘅小販擺賣、熟食攤檔、甚至乎江湖賣藝都吸引好多市民，場面十分熱鬧。之不過喺90年代結束嘅「上環大笪地」，後來政府為咗振興經濟，於是喺原址重辦大笪地但落得失敗收場，所以林新強認為如果政府繼續沿用大笪地嘅舊模式去做夜市就唔適合啦。佢認為香港嘅消費要靠年輕人，畢竟後生仔嘅消費欲普遍較其他年齡層高，所以政府搞夜市，目標群體係年輕人實屬理所當然。佢又建議搞夜市嘅地點可以喺海濱之類，市民平時都會跑吓步、活動吓嘅地方。

至於移民潮等原因而導致勞動力流失，唔知對法律界有冇影響呢？作為法律界議員嘅林新強就話，其實有好多實習律師都搵唔到工，主要原因係大圍經濟環境唔好。佢認為法律行業目前欠缺規劃發展，譬如政府銳意推廣香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心，並就此投放大量資源，但其他範疇嘅資源投放就相對缺乏，業界人士又欠缺配合嘅意願；另一方面，雖然ESG、綠色金融係經濟發展嘅新趨勢，但依家香港嘅新股集資額連印尼都比不過，所以佢認為政府喺發展新範疇嘅同時，亦唔可以忽略傳統嘅金融優勢。

林新強