塌護土牆砸癱 唐狗安樂死

【本報訊】颱風蘇拉上周末吹襲本港引發連場暴雨，本周日早上8時許，葵涌石籬邨石華樓對開山坡護土牆有石磚鬆脫滾下，砸中一隻途經現場的黑色唐狗。愛協人員把牠帶走經獸醫救治後，由於其傷勢極為嚴重，為免牠遭受不必要的折磨，遂讓其安樂死。

創傷為狗隻帶來痛楚 愛協在本周一指出，受傷唐狗脊骨斷裂及神經線受損而下身癱瘓，獸醫團隊認為其傷勢非常嚴重，為免帶來不必要折磨而把狗狗安樂死。愛協又稱該唐狗留醫期間，獸醫為牠提供緊急治療、止痛及詳細檢查，亦懷疑狗隻曾從高處墮下致脊骨斷裂及神經線受損，下半身已癱瘓，未來可以自行站立及自理機會微乎其微，而脊骨的創傷為狗隻帶來無比痛楚。獸醫雖已替牠注射了多次特效消炎止痛劑，可是情況並沒有改善，狗隻受到的痛楚更愈來愈強烈。

對於收到熱心市民表示希望領養並且醫治該隻受傷唐狗，愛協表示，十分感謝這些有心人，但是獸醫團隊認為，狗隻的傷勢非常嚴重，恐怕拖延下去只會為牠帶來更加多不必要的折磨。

愛協獸醫團隊基於人道理由並以動物福利為最終依歸而作出沉重的決定，希望免去其痛苦。愛協十分感謝所有關心此狗狗的有心人，希望大家理解並相信愛協獸醫團隊的專業決定。