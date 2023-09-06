升降機夾狗帶 懸吊勒斃犬

【本報訊】堅尼地城發生勒死狗意外。昨日上午近9時，一名46歲菲律賓籍女傭，用狗帶牽引3隻唐狗外出散步後，返回卑路乍街144號金豪閣住所，人狗如常搭乘升降機上樓。惟在升降機門徐徐關上之際，其中一隻一歲大、身長約一呎半的狗狗，突然跑出升降機，菲傭見狀欲把牠拉回升降機內，可惜升降機門已經關上，升降機亦隨之上升。

菲傭被困不適送院 由於狗帶被夾住，狗狗亦被扯起懸吊，升降機受影響而停止運作，菲傭同時被困升機降內。大廈姓方（75歲）保安員見狀，慌忙報案求助。消防接報趕至，迅速救出菲傭，她返回地下大堂時，發現狗狗雖被救下，惜已被勒斃。菲傭告知外籍僱主有關情況，她手部被狗帶扯傷及身體不適，需由救護車送往瑪麗醫院治理。其後，外籍僱主返回大廈，得悉愛犬不幸死亡後傷心不已。

同類事故過往亦曾經發生，今年6月26日上午，深水埗一名男子帶同一隻史納莎犬，返回通州街196號住所，期間懷疑分神，未有留意愛犬正與街坊玩耍，自行步入升降機後關門。升降機夾住狗繩，其後把史納莎犬扯起懸吊，幸好保安員及時關上升降機總掣，史納莎犬其後自行掙脫狗繩而避過一劫。