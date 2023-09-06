毒品交易糾紛 鐵棍漢扑襲的士客

【本報訊】本周一傍晚6時許，一輛的士在觀塘鯉魚門道與觀塘道交界，接載兩名分別姓周（33歲）及姓劉（30歲）男子後，一輛私家車突然疾馳而至，車上跳出兩名手持鐵棍大漢，不由分說衝前襲擊周男及劉男，並且扑爛的士車門及車窗，得逞後折返原車往秀茂坪方向逃去。的士司機見狀，隨即報案求助，同時驅車追蹤涉事私家車，雙方追逐至清水灣道近彩虹邨對開，最後被執法人員截停。

雙方4人俱涉販毒被拘 人員其後搜查私家車上兩名姓李（30歲）及姓洪（27歲）男子，在他們身上檢獲約27克、市值約3.5萬元的懷疑可卡因，經初步調查後，相信施襲者及遇襲乘客，早前涉嫌進行毒品買賣，期間疑因交易問題引發傷人案。4名男子接受快速口腔液測試，俱涉嫌「販毒」被捕，其中李、洪二人另涉嫌「刑事毀壞」及「襲擊致造成身體傷害」被捕。周、劉分別報稱不適及手部受傷，清醒由救護車送往聯合醫院治理。

秀茂坪翁檢值兩萬元毒品 此外，青衣分區執法人員，同日於長宏邨進行反罪惡巡邏，期間截查一名31歲形迹可疑男子，在其身上搜出9小包共重9.1克懷疑可卡因，遂以涉嫌「管有危險藥物罪」把他拘捕。而黃大仙區執法人員早前根據線報，於昨日上午約10時，在秀茂坪寶達邨附近截查一名71歲老翁，先後在其身上及住所內，檢獲共17克懷疑海洛英及吸食工具，估計毒品市值約兩萬元。人員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」及「藏有工具可作吸食用途」，拘捕該名七旬老翁，他已被帶走扣留調查。

另外，中區執法部門在暑假期間，展開代號「匯流」的反罪惡行動，共偵破8宗與毒品相關案件，並以涉嫌「販毒」及「藏毒」，拘捕8男2女，年齡介乎22至50歲。同時，衞生署人員於行動中發現有人於法定禁止吸煙區吸煙，遂向違例人士發出共11張定額罰款（吸煙罪行）通知書。