掉包走犯案待辯方意見 11月再訊

【本報訊】西九龍裁判法院今年4月發生懷疑「掉包」走犯案，涉嫌販毒的男子於法院內的臨時囚禁室等候押走期間，疑與一名涉嫌襲擊女友獲批保釋的男子交換身份識別文件，並冒認為林，成功獲准保釋離開法院。兩人同被控妨礙司法公正罪，兩人亦各自另被控將文件轉讓給他人等控罪，並交由區院審理。

兩人無申請保釋 案件昨於區院再提訊，其中一名被告表明將認罪，另一被告則須再等候辯方律師提供法律意見，法官遂將案件押後至11月9日再訊。兩人均無保釋申請，須還押懲教署看管。

涉販毒案的被告是37歲陳樹華，報稱售貨員。涉襲女友的被告是24歲林景浩，報稱無業。兩人同被控作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，指他們在今年4月10日，在西九龍法院羈留室內，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即陳樹華虛假地表示自己是獲法庭准予保釋的林景浩，而林則容許此掉包。

陳另被控一項從合法覊留逃離罪及一項使用屬於他人的文件罪，指他在同日同地，從警員52498陳偉鴻的合法羈押下逃脫，及於同月13日，在油麻地南京街與新填地街交界附近，無合法權限或合理辯解，而使用一張屬於林景浩申請香港永久性居民身份證的收據。

林則另被控將文件轉讓給他人罪，指他於2023年4月10日，在西九龍法院大樓，將姓名為林景浩的申請香港永久性居民身份證收據轉讓給陳樹華。案件編號：DCCC 612/2023