上海仔頭馬 金融趙潛逃無影 同案被告兩罪表證成

洗黑錢50萬 下周四裁決 香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌欺詐和洗黑錢逾819萬元而被控。趙早前缺席到庭應訊，已被法官正式頒布拘捕令。同案另一男被告陳浩鳴，則被控兩項洗黑錢罪，涉款約50萬元。陳不認罪，經審訊後，昨日被區院暫委法官王興偉裁定兩罪表證成立。辯方表明被告不自辯亦不傳召證人作供，控辯進行結案陳詞後，法官將案押後至下周四裁決。

本案首被告趙俊名（44歲），被控一項洗黑錢、兩項欺詐及一項以欺騙手段逃避法律責任罪，合共4罪，趙早前已被頒令通緝。年約卅多歲的次被告陳浩鳴，被控兩項洗黑錢罪。控罪指陳於2015年2月10日，明知而處理從可公訴罪行所得的得益，合共50萬元財產。

控方昨傳召案發時的滙豐銀行總行客戶服務女經理鄭碧珊作供。鄭稱根據紀錄，一名叫陳浩鳴的男子，於2015年2月10日手持涉案兩張銀碼均為25萬元的支票，到總行兌現。鄭稱當日並非由她處理，但據書面紀錄，該兩張支票寫上的收款人均是陳浩鳴，其同事當日有根據程序，要求該名持票男子出示身份證、抄下身份證號碼，並有核對其樣貌及身份證的防偽特徵，最終亦確認當日持票男子就是陳浩鳴。

銀行職員確認陳浩鳴持支票 辯方結案陳詞指，本案關鍵在於當日兌現支票的是否次被告本人，但該控方證人並非處理兌現支票的銀行職員，且未能確認是否確保該張身份證是否屬偽造。辯方又指次被告確曾於2008年遺失身份證，有機會被他人利用其資料偽造身份證使用。

控方案情指，本案涉及的犯罪得益，是源於趙俊名涉及的詐騙案。趙俊名化名趙榮梓，涉嫌向一對男女事主訛稱是上市公司富譽控股有限公司的總裁，又稱有一個投資計劃，只要投資25萬元，可在3個月內獲33%利息回報，但控方指實際上整個投資計劃均屬虛假。趙最終於2015年2月涉嫌成功誘使兩名事主各開出一張25萬元支票作投資。次被告在本案中被指擔任收款人，負責把涉案支票拿到銀行兌現。案件編號：DCCC 405,424/2021