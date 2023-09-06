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九巴撞爆喉 車站水花四濺

消防喉被撞毀噴出水花。 消防喉被撞毀噴出水花。
消防喉被撞毀噴出水花。
【本報訊】昨日清晨7時許，一輛雙層九巴駛進鯉魚門道藍田巴士總站期間，車長懷疑沒有留意高度限制，導致巴士車頂撞毀天花一條消防喉管，損毀消防喉管隨即噴出大量水花。姓凌（49歲）車長隨即停車並報案求助。執法人員接報到場，同時通知相關部門派員關掉水掣。事件中無人受傷。
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