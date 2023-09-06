9月6日(三)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月06日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
九巴撞爆喉 車站水花四濺
消防喉被撞毀噴出水花。
【本報訊】昨日清晨7時許，一輛雙層九巴駛進鯉魚門道藍田巴士總站期間，車長懷疑沒有留意高度限制，導致巴士車頂撞毀天花一條消防喉管，損毀消防喉管隨即噴出大量水花。姓凌（49歲）車長隨即停車並報案求助。執法人員接報到場，同時通知相關部門派員關掉水掣。事件中無人受傷。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230906-0906_00176_227/九巴撞爆喉--車站水花四濺
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc