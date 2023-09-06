舊樓滲水 望聞問切自行檢測

【本報訊】日久失修的舊樓出現滲漏水問題困擾不少業主。工程師學會昨介紹處理方法，樓宇滲漏水成因很多，包括供水系統、排水系統出現問題等。而要判斷成因，學會建議市民可透過「望、聞、問、切」自行檢測滲水情況，並先向大廈管理處或業主立案法團求助，或尋求滲水投訴調查聯合辦事處幫助。工程師學會會長李志康說，近年滲水個案持續上升，建議政府設立「專案經理」制度，加強對顧問公司監察。

倘無法協商 可找滲水辦介入 樓宇滲漏水影響居民生活質素，學會建議市民「望、聞、問、切」，即觀察滲水位置、水濕程度及顏色；會否發霉或有臭味；查看滲水出現的時間；透過簡易測量方法初步檢查滲水。

而在確定樓宇出現滲水問題後，市民可先向大廈管理處或業主立案法團求助，業主應委聘專業人士調查滲水源頭，若涉及供水系統的滲水問題，應由持牌水喉匠維修。在無法與住戶通過協商解決問題時，則可尋求滲水辦協助。

李志康建議政府增撥資源，採取更有效行動處理積壓的滲水個案，檢討和改善流程，同時設主導部門，研究立法加強部門效能。