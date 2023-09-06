等車日日百米長龍 皇后山邨交通噩夢

4路線往粉嶺上水 巴士小巴300人列隊 莘莘學子經歷颱風假後周一（4日）終於開學，惟粉嶺皇后山邨開學日出現「逼爆」情況，原因是人口逾3萬，卻倚重一條循環線巴士及載客量有限的小巴接駁到港鐵站。有居民昨日向本報反映，連續兩個開學天清晨繁忙時間，無論巴士及小巴站都大排長龍，當中等巴士的「蛇餅」繞過總站所在的皇順樓，估計長逾百米排至龍峻路。小巴站就有逾百人排隊，居民直斥政府不願加開往市區巴士線，是無心解決問題，盼當局實事求是，為居民排憂。

交通不便 居民質疑利益輸送 「點解堅持唔肯加開巴士去上水港鐵站，係咪同小巴有利益輸送關係？」皇后山邨居民陳先生（化名），圖文並茂向本報投訴皇后山邨交通大混亂，他指開學兩日無論巴士及小巴站都大排人龍，更懷疑九巴削減接駁粉嶺港鐵站的78A線班次，令早上7時半的等車人龍由巴士總站一直繞過皇順樓，延伸至龍峻路長達百米，估計有超過200人在等車。

至於小巴站方面，在皇后山邨的小巴總站，等候503或503K往上水港鐵站小巴的市民，早上排隊的人龍一直延伸至的士站，估計有超過100人在排隊，不少為背着書包等車上學的學童。陳慨嘆，如今皇后山邨連同居屋山麗苑，人口超過3萬，將來更會興建皇后山邨二期，但運輸署至今仍堅持只開辦一條接駁粉嶺港鐵站的巴士線，而該線長期爆滿，一旦脫班市民就要苦等，盼當局加開往上水的循環巴士線疏導人流，直言：「小巴要幾多架先消化到居民生活需要？」

另外，雖然運輸署於早上繁忙時加開九巴78B特別線往上水清河邨，惟車程最快需要22分鐘，市民乘搭過後發覺塞車情況嚴重，車程超過半小時，還未計算需要步行至港鐵站時間，認為該線「唔湯唔水」，盼當局直接開辦接駁上水港鐵站的巴士線。

運署稱交通繁忙 致服務受阻 運輸署發言人指，9月至今共收到4宗投訴，署方於開學日派員到場視察，留意503K專線小巴於9月4日及5日上午繁忙時段候車人龍較長，營辦商回覆指開學日上午7時20分至8時期間交通繁忙，導致小巴未能依時返抵總站疏導乘客，署方已敦促營辦商於繁忙時間靈活調配小巴以疏導乘客。

專營巴士服務方面，各條巴士路線（包括78A線）於開學日大致作運作暢順，乘客普遍可於10分鐘內登車，惟78A號線昨日尖峰時段的候車人龍一度延伸至公共交通總站外，九巴指受交通繁忙影響，上午7時30分至7時45分期間的服務受到短暫延誤，將於本周四（7日）起於上午7時40分加開一班78B號線特別班次。