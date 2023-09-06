偷T字形路牌 多一男落網

【本報訊】路政署早前發現在深水埗區，有10個於上世紀由政府部門安裝的T字形街道名牌被偷，執法部門經調查後，於8月17日拘捕一名49歲、報稱無業的本地男子，相信他把偷來的街道名牌，以數千元出售給不知名人士。人員經進一步追查後，發現旺角及九龍城區俱有同類案件發生，並再於8月23日以涉嫌「盜竊」罪，拘捕一名姓方（53歲）本地男子。他其後獲准保釋候查，須於九月下旬向執法部門報到。

任中介角色 贓物棄天台 人員其後根據情報分析，於本周一在深水埗福華街一大廈天台，檢獲一塊懷疑與案件有關的街道名牌。初步調查顯示，方男疑擔當「中介人」角色，因擔心執法部門的拘捕行動，遂把盜去有60年歷史的街道名牌棄於大廈天台。至於早前被捕的49歲男子，已被暫控一項盜竊罪及一項入屋犯法罪，已於西九龍裁判法院提堂。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

執法人員指出，路牌本身的價值不高，但對於香港歷史發展有相當重要的文化價值，路牌除是政府財物，亦是大眾的公共財產。如有人以收藏為名，作出盜竊行為是非常自私。