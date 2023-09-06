分就定罪刑期提上訴 暴動案4中大生被駁回

【本報訊】2019年11月香港中文大學爆發激烈衝突，有人在中大二號橋向警方投擲逾20枚汽油彈。4名涉案中大生經審訊後被裁定暴動等罪罪成，被判入獄4年9個月。他們分別就定罪及判刑提上訴，上訴庭昨開庭審理。3名法官聽罷雙方陳詞後，即時駁回上訴許可申請，6個月內頒書面判詞。

上訴人分別為劉晉旭（23歲）、高梓斌（23歲）、陳歷釋（20歲）及許貽顓（22歲）。其中陳歷釋就定罪上訴，代表大狀指，原審法官不能作出唯一合理及無可抗拒的推論，指陳當時身在暴動現場，並鼓勵其他示威者，惟上訴庭稱，審訊時陳沒有作供，不能要求法庭為他想像各種脫罪的可能。其餘3人則就刑期上訴，稱原審法官考慮之案例，案情較本案嚴重。惟上訴庭不同意說法。

案發二號橋 驅散時被捕 4人被控2019年11月11日，在中大賽馬會學生宿舍一座附近二號橋及環迴東路一帶參與暴動；在非法集會中無合理辯解而使用蒙面物品；許則涉管有一把扳手。案情指，當日中大環迴東路和二號橋發生暴動，示威者共發動4次衝擊，執法部門施放多發催淚彈驅散，向前推進時拘捕4名被告，他們當時身穿黑衣及戴上面罩等示威物品。審訊後，區院暫委法官張潔宜裁定4人全部罪成。案件編號：CACC 243/2021