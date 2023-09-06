簡化解僱機制 港府：提升公僕表現

【本報訊】《施政報告》中提出強化公務員管理，如有工作表現持續欠佳的公務員經督導和輔助後仍沒有改善，應及時終止聘用。公務員事務局早前向全體公務員發出通告，公布根據《公務人員（管理）命令》第12條，為公眾利益着令工作表現持續欠佳公務員退休的簡化機制，政府昨日表示相關簡化機制，目的在於提升公務員表現。

毋須設獨立委員會取意見 被問到簡化機制會否降低公務員效率和士氣，當局認為公務員有充分申述、觀察和上訴機制。如有公務員表現欠佳，只會令盡忠職守的公務員士氣受影響，簡化機制對於整體政府服務有提振作用。

精簡流程後，有關人員由原先擁有4次提交申請書的機會，改為在兩個主要步驟提交申述書；規定工作表現持續欠佳人員須在指明的期間內，改善工作表現至可接受水平的「觀察期」，只能於特定情況下延長一次；「觀察期」過後，部門亦毋須再設「獨立委員會」尋求意見。管理層在現行機制下，需要檢視是否向相關公務員發放增薪點，簡化機制後，將規定暫停或延遲向相關公務員發放增薪點。