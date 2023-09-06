狩網運動 60企業揭近200漏洞

【本報訊】為評估企業網絡安全狀況，有私人初創企業與執法部門早前舉辦為期兩個月的「狩網運動」。是次運動獲60家企業及機構參與，超過一半是初創公司或中小企業，三成為非牟利團體及公營機構，包括金融、科技、旅遊、醫療、教有、製造業等。活動期間，參與企業共發現197個網絡安全漏洞，其中一成屬於嚴重漏洞，四成屬於高風險漏洞。

當發現漏洞後，每個企業或機構平均得到4個整改方案，當中一半方案屬於高風險優先改善項目，需要盡快處理及修正，包括協助企業及機構保護客戶資料、保障業務帳戶及防範電子郵箱被用作釣魚詐騙工具。

上半年科技罪案飆5成 執法部門表示，本港今年上半年科技罪案共有15,637宗，比去年同期飆升近五成，損失共20.3億元。疫情後很多中小企尋求數位轉型，以增加效能及擴充業務，但同時網絡攻擊亦變得更普遍，黑客不斷尋找漏洞 以竊取機密資料，甚至製造勒索行為，對企業金錢及聲譽上造成損失。部門盼續辦類似活動，邀請更多企業參與，構建更加安全的網絡環境。