升幅輸通脹 最低工資機制失效 籲推動生活工資 每年自動調節

【本報訊】工聯會權益委員會昨日舉行圓桌會議，期間邀請各大工會、非牟利機構、社區組織及學者等，就優化最低工資檢討機制討論交流。有工會代表指，最低工資沒有合理調整，升幅更追不上通脹，建議參考「生活工資」水平，並採用「通脹+實質工資增長」作為最低工資調整方程式，每年自動調節水平。

青年對未來有危機感 工聯會副理事長林偉江說，最低工資機制失效，調整升幅追不上通脹，收入更低於領取綜援。他認為最低工資的底線應參考「生活工資」水平，並採用「通脹+實質工資增長」作為調整方程式，每年自動調節水平，確保辛勞工作有合理回報，消除在職貧窮，讓市民分享到經濟發展的成果。社區組織協會副主任施麗珊亦稱，最低工資水平過低，未能應付勞工基本生活開支，建議政府將「提升僱員生活水平」納入調整指標，並引入「貧窮影響評估機制」，檢視在不同工資水平下，對減少貧窮人口和降低貧窮率的成效，加強法定最低工資水平在減貧、滅貧的能力。

嶺南大學研究團隊代表楊皓鋮更提到，青年對未來有明顯危機感，壓力或來自高昂的生活成本，以及遙不可及的人生目標，包括失業、置業、突發開支等等，期望政府正視青年的勞工保障需求。樂施會助理研究及倡議經理梁名峰則認為，推動生活工資對僱員及企業皆有好處，僱員整體生活條件變好，有多餘錢用作消閒娛樂，人際關係變得融洽；對企業而言，支付生活工資更可使僱員增加歸屬感，有效提升工作表現。