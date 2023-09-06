終院一錘定音 不承認同性婚姻

【本報訊】因涉泛民初選案正遭還押的民間人權陣線前召集人岑子杰，2018年入稟高院申請司法覆核，要求確認他與其同性伴侶在美國紐約結婚的法律效力，先後被高院原訟庭及上訴庭駁回。岑不服判決，早前向終審法院提上訴。終院昨頒判詞，裁定岑子杰部分上訴理據得直。5名法官雖然一致裁定婚姻憲制自由只限異性婚姻，但就以3比2裁定，政府並未履行其積極義務，確立替代框架讓同性伴侶關係獲得法律承認，以及未就該等承認所伴隨的適當權利和責任作出制訂，違反《人權法案》享有的權利。

本案5名主審法官，包括首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚及非常任法官祈顯義。5人均同意《基本法》及《人權法案》所保證和保障的婚姻憲法自由，只限異性婚姻，其所賦予的平等權，不可被詮釋為將憲法權利授予同性婚姻，或以此承認外地同性婚姻。因此，終院駁回這兩點的上訴。

指政府未履行確立替代框架 就着當局沒提供替代方法，在法律上承認同性關係的做法方面，李義、霍兆剛及祈顯義認為，同性伴侶有需要取得替代法律承認框架，以滿足其基本社會需求及獲取合法性的身份認同，免至令他們覺得自己低人一等，並感到他們的關係不值得獲承認，裁定政府並未履行其積極義務，以及未就該等承認所伴隨的適當權利和責任作出制訂，違反《人權法案》享有的權利。

張舉能及林文瀚則另頒判詞，拒絕接納上訴人所提出以平等權為理據的論點，因這說法實質上，等同於以另一個名稱爭取同性婚姻；另裁定對同性伴侶關係不作承認的做法，並不構成對私生活的干預。另外，林文瀚同意，不斷對同性伴侶施加要求，或規定要他們透露其私隱資料，以證實其同性伴侶關係，屬任意的干預，政府有責任就此提供保障。

婚姻平權協會代表梁苡珊表示，將同性伴侶繼續排除於現行婚姻制度外有違平等，有損社會和諧，但形容是次判決是香港歷史上重要的里程碑。案件編號：FACV 14/2022