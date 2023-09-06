逾2100申請 不足半數成功 現有合約將到期 靠抽籤獲外勞配額 院舍叫苦

【本報訊】社會福利署的「院舍輸入護理員特別計劃」超額申請1.1倍，共收到370間院舍遞交申請2,162個輸入護理員配額，最終只有173間院舍獲批1,003個配額。

指新舊計劃銜接出問題 安老服務協會委員李輝表示，收到審批結果後不少院舍感到慌亂及徬徨，因為不少以往循「補充勞工計劃」申請外勞的院舍不能在首輪特別計劃獲批配額，即舊有外勞或因未獲名額而未能繼續在港工作，恐出現空窗期。

李輝表示，院舍業界一直有輸入外勞計劃，現時是舊計劃與新計劃銜接出現問題，政府不應視其和其他業界一樣。不少舊有外勞的合約只有約半年就到期，卻無法得到配額。業界在去年疫情高峰期輸入幾百名外勞，其一般簽證為兩年，如拿不到配額，合約則會明年初相繼到期，如果所屬院舍不獲批配額，相關外勞未能續約。

李輝又稱，這個行業不能用先到先得，以抽籤方式去分配配額，因為並非與那26個工種屬首次申請，這樣對業界很不公平，即使院舍在下一階段獲批配額，處理續約需要約兩個月，時間相當緊迫，業界希望取消這種抽籤方式。