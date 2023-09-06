3048億投注額創新高 馬會359億回饋社會

【本報訊】香港賽馬會的投注總額再創新高！馬會昨晚公布，今年6月30日截止的2022/23財政年度，總投注額是3,048億元，令其得以回饋社會359億元，兩者均創下歷史新高。當中包括破紀錄合共286億元的博彩稅、利得稅和獎券基金撥款，以及創馬會歷來第二高的已審批慈善捐款73億元。馬會表示，在過去十年的慈善捐款大幅增加，使旗下的慈善信託基金位列全球十大慈善捐助機構。

馬會昨舉行周年大會，會後公布業績。馬會形容過去一年充滿挑戰，需要應對首七個月的疫情限制，亦受到疫後經濟放緩所影響。馬會指本地賽馬投注額微跌1.3%，但有賴馬會透過匯合彩池，為香港賽馬拓展海外市場，以擴大顧客及收入基礎的策略取得成功，足以彌補這方面的跌幅。剛過去馬季的賽馬投注總額增加0.5%至1,411億元，以財政年度計算，則為1,404億元，與之前年度大致不變。以2022/23馬季計算，來自賽馬投注的收入上升1.8%至64億元。

足球投注額升至1569億 至於足球博彩業務則表現強勁，投注額上升9.1%至1,569億元。世界盃賽事只貢獻部分增幅，更大原因是馬會建立的全新「顧客資訊及投注系統」，有助為賽事推出新的即場投注選項，以增加馬會相對非法賭博市場的競爭力。

由於今年財政預算案提出，馬會須在未來五年向庫房繳交累計合共120億元的「額外足球博彩稅」，而當中6億元需要在2022/23財政年度入帳，令馬會的稅務支出增加，馬會從足球博彩業務所得收入維持在98億元，與去年大致相同。但馬會仍然非常關注博彩稅率日後會否永久調高，因會令馬會的收入及競爭力下跌。

隨着六合彩獎券恢復每周攪珠3次，2022/23財政年度投注額增29.2%至75億元。