各界開口 刺激股市交投 撤印花稅快手

政府搬舊數據唱反調 被質疑「數字藝術」過橋 港股近期交投萎縮，政府上周成立的促進股票市場流動性專責小組今周將召開首次會議。就財金官員日前表態指，下調股票交易印花稅率無法從根本上提振股市，有業界已提出要求撤銷股票印花稅，並質疑官員引用指2021年印花稅上調後數個月，港股日均成交量按年微升，惟並無提及往後兩年數據，形容是「數字藝術」。有學者建議，豁免徵收股票印花稅一年，相信可刺激交投。

證券及期貨專業總會會長陳志華表示，近年香港上市公司數量增多，但無助提升成交額，不少交易日的日均成交金額都不足1,000億元，認為政府早前增加股票印花稅，對市場交投帶來負面影響。

專責小組缺乏前線聲音 陳志華要求政府撤銷印花稅，認為只下調至2021年之前的水平，即0.1%是並不足夠。他說，「如果維持0.1%，對全世界來說仍是高的數字，因為股票印花稅與利得稅或薪俸稅不同，投資者如果覺得這個市場成本太重，可以選擇不投資，轉往其他較有競爭力的市場」。

對於財金官員日前指，印花稅的上調並沒有導致股票交投萎縮。官員提到，股票印花稅在2021年8月上調至0.13%後，頭4個月港股日均成交量按年多2%；俗稱「換手率」的股票轉手頻率，更由0.22%升至0.27%。陳志華質疑，當局未有提及往後兩年數據，認為是「數字藝術」。此外，他指，政府專責小組成員僅是專業人士，欠缺前線人員，認為前線人員的聲音亦有正面作用。

免徵稅一年料即見成效 香港大學香港經濟及商業策略研究所名譽高級研究員徐家健說，現時經濟氣氛不理想，同意下調股票印花稅。他說，如果要促進市場流動，要視乎股票本身是否流動性高，以及相關制度是否能鼓勵流動性高，但兩者不是可以短期內改變，下調印花稅是最快的方法。

徐家健建議政府可以考慮豁免徵收股票印花稅一年，料短期措施有助刺激交投。另一方面，因印花稅每年為庫房帶來數以億元計收入，因此政府亦要判斷，是否承擔到調整印花稅對庫房的影響。

資料顯示，港府為增加庫房收入，2021年將股票印花稅率上調30%，由相當於每宗股票交易金額的0.1%提高至0.13%。當時證券界已憂慮，上調股票印花稅影響港股成交。結果一如預期，近兩年股市成交萎縮，今年首7個月港股日均成交跌至1,136億元，其中6月份日均成交只有998億元。過去業界不時促請港府調低股票印花稅，冀能刺激港股成交量。