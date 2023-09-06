醫健：健康在您手：五部曲降低孩子焦慮

每人面對壓力也有不同的行為表現及心理狀態，亦會影響身邊的人。曾有一名小一生的母親無助地表示，即使孩子非常疲倦，但因為明天有默書，擔心成績而半夜偷偷起床溫書。即使軟硬兼施讓孩子去睡覺，結果仍是弄至三更半夜才入睡。雖然默書是孩子的事，但母親則因為擔心孩子的健康也感到焦慮。

培養自我調節壓力能力 其實有適當的壓力對人是有益處的，例如孩子面對默書產生的焦慮和壓力，卻會令他認真準備。但當焦慮出現次數及持續程度對日常生活造成影響，便須正視及處理。家長可透過「偵探思考模式五部曲」幫助自己及孩子分析並降低焦慮：

1. 以「1-10分」識別焦慮的程度：如詢問孩子對默書一事，心裏有多少粒小石頭。

2. 找出導致焦慮的原因：造成焦慮其中一個原因，可能是把事情想得很嚴重，如孩子覺得每一次默書都要拿到100分，才是好孩子。

3. 拆解過慮想法：思考引致焦慮但不合理的地方，如引導孩子思考「有沒有一個認識的孩子，你認為是好孩子？」、「這名好孩子是否每次默書也拿到100分？」

4. 作最壞的打算，減低焦慮的程度：如與孩子商討「萬一默書拿不到100分會發生甚麼事情，以及當刻的應對方法。」

5. 調整想法，以合理的想法取代焦慮的想法：設定一個較合符現實及個人能力的想法，如與孩子討論「除默書拿到100分之外，有甚麼行為會被人稱讚是好孩子？」

最後令孩子有不同的想法：「即使我默書拿不到100分，不會有壞事發生，加上我會盡力溫習，也是一個好孩子。」因此，我們鼓勵家長與孩子一起思考及分析焦慮情緒，培養孩子主動發揮自我調節壓力的能力，應對未來各種挑戰。

聖雅各福群會「家校齊家教」計劃社工許加晴

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