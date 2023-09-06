海濱攝影比賽 勝出獲20萬元獎品

【本報訊】本港推動海濱發展多年，市民可由不同角度欣賞維港兩岸景致。海濱事務委員會為慶祝明年適逢推動海濱發展20周年，將舉辦「維港海濱攝影及短片創作比賽」，以「維港海濱的最好時光」為主題，邀請參賽者以相片或影片形式捕捉維港兩岸海濱的最佳時刻和獨特之處。比賽的作品徵集期為9月1日至9月30日，歡迎市民踴躍參與。

可以智能手機拍攝作品 比賽設有「公開組」及「學生組」兩個參賽組別，分為「攝影」及「短片創作」兩個類別，參賽者可提交以智能手機或相機所拍攝的作品，每位參賽者最多可提交3份作品。而參賽作品必須展現維港界線內的海濱用地、或維港範圍內的海岸線，得獎者將可獲得總值超過港幣20萬元的精彩獎品。

而為鼓勵大家踴躍參加比賽及作好準備，委員會早前亦舉辦了「維港海濱攝影嘉年華」及「海上暢遊攝影之旅」期間限定活動，「維港海濱攝影嘉年華」讓參加者能練習拍攝風景及人像；而「海上暢遊攝影之旅」則讓參加者乘坐特別版渡輪穿梭維多利亞港，在專業導師的指導下，學習以全新的角度拍攝維港海濱的美麗風光，為參賽做好準備。委員會期望，此次比賽能鼓勵公眾從不同角度欣賞維港景致，以加深公眾對維港四周的認識。