單車節10‧22舉行 今早網上報名

50公里組路線經三橋三隧

至於今屆競賽項目之一，「男子、女子公路繞圈賽」，今天亦開放報名。旅遊發展局透過與廣東省體育局及廣東省自行車運動協會合作，將邀請粵港澳大灣區城市的單車好手，在尖東沿高樓大廈及維港帷幕前飆速比併。旅發局期望促進大灣區內各城市間交流，探討未來舉行更大型體育活動的空間，同時推廣「一程多站」旅遊，鞏固香港成為大灣區內國際旅遊盛事中心的角色。