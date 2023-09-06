圓明園國寶文物展 4尊獸首活靈活現

入場前須網上預約 逢周一休館 香港城市大學般哥展覽館與新加坡亞洲文明博物館合作，昨起至11月30日舉行第二期「盛世聚首 天寶芳華：圓明園獸首暨文物展」，早上10時至下午7時免費開放予公眾參觀。展覽以4尊圓明園獸首國寶原物打響頭炮，並展出全套12生肖獸首雕塑，重現圓明園西洋建築中精湛的水力噴泉設計和巧思。

城大表示，為延續第一期展覽對中西文化交流、藝術科技，以及文物保育的探究，第二期展覽將透過展出電影《十二生肖》中12尊獸首雕塑，讓觀眾恍如置身清代圓明園海晏堂，細鑑散失百多年、散落各地的青銅獸首。展覽亦會展示歐洲機械塔鐘、北宋蘇頌渾儀及水運儀的複製品，全面闡述水力噴泉裝置的精巧設計及中西合璧的科技原理。

選址城大 免費入場 展覽同時展出商周、春秋戰國、兩漢時期，近40件青銅文物、清代的銅胎畫琺瑯瓶及粉彩瓷器，如慈禧太后的御製綠地粉彩花鳥紋筆筒，以及負責設計12獸首銅像的清宮廷意大利耶穌會士郎世寧，以動物入畫作品體現中西藝術交融特色。

當中乾隆皇帝喜好古物，當朝仿古盛行，許多瓷器均仿青銅器形制而製，故今次展覽更特別展出模仿獸形青銅器造型的宜興紫砂等器物，深入淺出地介紹青銅器的禮儀和功能，以及追溯歷代對青銅器禮儀系統的傳承與創新。

除展出實物外，展覽亦透過各種沉浸式體驗、創新的藝術科技和其他創新的互動手法，讓觀眾得以動態方式理解世界文化遺產的保育、藝術科技和歷史變遷，展示展覽館在融合藝術、科學與數碼技術的創新成就，並推動更廣泛的社區參與。

市民即日起可免費入場參觀展覽，但需於入場前3日透過網上預約登記，周末及公眾假期則可於城市大學連接又一城的隧道入口親身即場登記。展覽開放時間為上午10時至下午7時，逢周一休館。