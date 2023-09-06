課程重實用 東華學院逾千新生入學
【本報訊】東華學院昨日表示，新學年收生情況理想，共有1,118位新生入讀護理學院、醫療及健康科學學院、管理學院及人文學院所開辦的17個學位、副學位及文憑課程，全日制課程新生人數按年升14%。
全日制課程收生按年升14%
學院表示，今年共收到約8,700份直接入學申請，以及近1.8萬份經「大學聯合招生辦法」的申請，而截至上月31日，全日制課程新生人數較去年升逾14%。
面對本港學生人數減少，收生情況之理想，反映學院開辦的課程能滿足社會需求，教學質素備受肯定。
其中，應屆應用老年學理學士學生代表董同學表示，年老是人生的必經階段，銀髮市場有龐大的發展潛力，課程不但教導學生照顧長者，亦為學生提供在各種環境下應用老年學的知識、技巧、價值觀及態度。
另一位入讀法證生物醫學理學士高年級課程的學生代表Sheetal Rana則表示，課程着重應用實踐，期望能夠透過課程在法證分析的領域奠下堅實基礎，裝備自己，未來成為一名專業法醫。
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