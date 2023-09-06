課程重實用 東華學院逾千新生入學

【本報訊】東華學院昨日表示，新學年收生情況理想，共有1,118位新生入讀護理學院、醫療及健康科學學院、管理學院及人文學院所開辦的17個學位、副學位及文憑課程，全日制課程新生人數按年升14%。

其中，應屆應用老年學理學士學生代表董同學表示，年老是人生的必經階段，銀髮市場有龐大的發展潛力，課程不但教導學生照顧長者，亦為學生提供在各種環境下應用老年學的知識、技巧、價值觀及態度。