教局復辦日本交流計劃 邀中學提名

【本報訊】本港教育局昨日宣布，將邀請中學提名一名中五學生或教師，參加由日本政府贊助的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，今年12月到日本進行文化交流，名額共47個。以往從未參加類似計劃的學生、有帶領學生交流計劃經驗、能說日語或持有有效急救證書的教師將獲優先考慮。

年底須出席訓練綵排等 受新冠疫情影響，2020至2022年的交流計劃改以網上形式進行，教育局現獲日本政府通知，23/24學年將復辦往訪日本的交流計劃，並繼續邀請香港參加。

代表團包括43名學生及4名教師，將於今年12月10日至16日前往日本進行文化交流，行程包括實地考察、訪問日本學校及在當地日本人家庭住宿等。

教育局提醒，獲選教師領隊及學生代表將最遲於今年11月底透過學校接獲通知。獲選者須出席於11月至12月期間為本活動而設的所有訓練、出發前會議、簡介會及綵排等。若缺席有關活動，其代表團成員的資格可被取消。

擬提名學生或教師參加「計劃」的學校，須於下月3日或之前，透過統一登入系統填妥及遞交提名表格，並上載所需證明文件，逾期遞交的提名表格將不獲受理。