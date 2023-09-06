嶺大迎新營繼續意淫 舔指錫嘴共嘗餅乾

【本報訊】再有院校的迎新營活動涉意識不良引起關注。社交網站流傳一段影片，相中學生穿上T-shirt，上面寫有「福爾摩斯之謎」字樣，相信是由嶺南大學其中一幢宿舍舉辦的迎新營學生穿着。片段開首，一男一女大玩「Pocky game」（接吻遊戲）映入眼簾，只見分別咬着朱古力餅乾條的兩端，雙方的嘴唇愈來愈貼，最終目的是與異性幾乎接吻，引人遐想。

網民怒轟不堪入目無分寸 原以為已是迎新營的高潮，豈料只是熱身。緊隨其後，兩名男子人前咬唇熱吻，愈親愈熱，然後短兵相接，其中一人更高舉左手，食指大動，狀甚銷魂。兩人打得火熱，另有女子以手掩眼與男營友在眾人面前大膽接吻，惹來旁人歡呼喝采，爭相拍攝留念。除熱吻遊戲外，男女營友拋開性別及道德枷鎖，彼此身體緊密接觸。一名男子口吐靈蛇般的舌頭，於金髮少艾「玉手」間游走。

近日爆出多宗涉及迎新營的非禮案件，不雅「兩性」遊戲似乎成為大專院校迎新營的主調。相關影片引起網民熱烈討論，認為學生動作不懂分寸、不堪入目，希望活動搞手及涉事學生反思是否過火。

嶺大：情緒受困可安排輔導 嶺大回覆指，已調查事件，若發現學生違規，將交予學生紀律委員會處理。該校呼籲受情緒困擾的學生聯絡學生事務處，以便安排輔導。

嶺大又指，明白年輕人對大學生活有正面的期望，必定會繼續深化正向教育的工作，培養學生成為負責任的好市民。