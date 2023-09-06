迎新營連爆性侵 越軌行為零容忍

大學生違紀不守法 校方有責 近日多間大學傳出迎新營（OCamp）有非禮和性侵犯事件，香港大學護理系新生迎新營一名男子被捕，港府昨指大學內發生的性侵犯甚至其他行為「不能容忍」，如有違法行為「難以接受」，希望任何大學團隊，確保大學生活是優良學習環境，且需要提升學生本身行為，如有任何非法和侵犯他人行為，學校需配合執法部門，學校也有責任維持紀律。教育局也表示，對學生違法違紀及欺凌行為「零容忍」，惟有案件進入司法程序、另外兩宗正調查，教育局不便就個案內容作出評論。

教育局表示，非常關注近日涉及大學迎新營活動的個案，對學生違法違紀及欺凌行為「零容忍」。由於一宗個案已進入司法程序，另外兩宗警方正調查，教育局不便就個案內容作出評論。教育局明確要求相關大學嚴肅處理迎新營活動的學生投訴，並配合執法機構的調查。若發現投訴屬實，大學必定按機制採取紀律行動，嚴重者可被開除學籍。

當局強調社會各界對大學生的行為和操守有期望，大學生必須遵紀守法，持守正面價值觀、實踐良好品德行為，自尊、自愛、自強，成為德才兼備，具個人素養的良好公民。大學亦應加強培養學生品德的工作，並確保迎新營活動在合法、安全及參與者互相尊重的下進行。

教大：會檢視迎新營流程 針對近日有消息指香港教育大學發生「窺淫」及「強姦」事宜，教大回覆指對事件感到痛心及不安，校方對此高度重視，現已啟動緊急應變機制。學生事務處亦與相關同學保持聯絡，提供適切的照顧及輔導支援；校方也正全力配合警方的調查工作。不過由於事件已進入刑事調查階段，現階段不宜作出具體評論。為確保未來的迎新活動有序進行，校方將成立專責小組，全面檢視迎新營的流程、指引及運作機制，以保障同學的利益與福祉。

平機會主席朱敏健對相關事件表示關注，而根據報道，有關行為可能違反《性別歧視條例》下關於性騷擾的條文，這些行為「不容忽視」，並呼籲受到或目擊性騷擾的學生不要啞忍，應採取行動對抗性騷擾，而為了預防大專院校迎新營出現性騷擾的情況，平機會每年都有發信予各大專院校，呼籲它們要求學生接受反性騷擾的培訓。